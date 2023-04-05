Спорт 05 апреля 2023, 16:37 Три новых спортобъекта появится в Уфе к 450-летию города

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В Уфе планируют строительство трех новых спортивных объектов, это будут два крытых футбольных манежа и центр игровых видов спорта с мячом. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на соцсети мэра города Ратмира Мавлиева.

По его словам, открыть новые объекты планируют уже в 2024 году, к 450-летию Уфы. Строительство манежей и центра потребует инвестиций в размере 600 миллионов рублей. Причем 470 миллионов из них планируют закрыть за счет грантов.

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«В этом году также планируем участвовать в конкурсе, тем самым, привлечь субсидии из федерального бюджета и частные инвестиции для создания объектов спортивной инфраструктуры», — подчеркнул Ратмир Мавлиев.

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