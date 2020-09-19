Три мировых рекорда установили на футбольном ультрамарафоне в Сочи

Матч проходил 18–19 сентября. Один из рекордов заключается в массовой непрерывной 25-часовой игре в футбол. Еще один удалось установить благодаря беспрерывному участию в 25-часовом футбольном марафоне легенд отечественного футбола: Алексея Смертина и Игоря Приня. Третий рекорд — наибольшее число участников футбольного матча. В формате 7×7 сыграли 1802 человека.

На поле выходили воспитанники спортивных школ города-курорта, футбольные любители и профессионалы. Они сменяли друг друга на протяжении 25 часов.

Три мировых рекорда зарегистрировал генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов. В Сочи прошел первый в мире футбольный ультрамарафон, заявил он.

Параллельно с основным суточным розыгрышем состоялись соревнования среди любительских команд на Кубок главы города Сочи Алексея Копайгородского.

Все игроки необычного матча получили призы и сертификаты, подтверждающие их участие в установлении мирового рекорда.