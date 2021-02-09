Три медработника стали подозреваемыми по делу о смерти Марадоны

Три медицинских работника стали подозреваемыми по уголовному делу о смерти чемпиона мира по футболу Диего Марадоны, сообщил Marca.

Уточняется, что в списке подозреваемых находятся психолог Карлос Диас и еще два медработника — Дахиана Хизела Мадрид и Рикардо Альмирон. Этих людей обвиняют в халатности, рассказала «Газета.ru».

Ранее стало известно, что в организме Марадоны не нашли следов наркотиков и алкоголя. При этом судмедэкспертиза обнаружила ряд психотропных препаратов.

Речь идет об «Венлафаксине» — антидепрессанте, который применяется для лечения тревожных неврозов, «Кветиапине» — атипичном нейролептике, использующемся при хронической и острой шизофрении, а также «Леветирацетаме» — противоэпилептическом средстве с побочным действием в виде сонливости. Кроме этого, в перечне оказался «Налтрексон». Это лекарство антагонист опиоидных рецепторов.

Напомним, спортсмен скончался 25 ноября прошлого года, ему было 60 лет. В последние дни прославленный футболист восстанавливался после операции на мозге. Мужчину похоронили 26 ноября на кладбище недалеко от Буэнос-Айреса.