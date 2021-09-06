Три лучших матча в истории футбола назвал Хабиб Нурмагомедов

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал свои любимые матчи за всю историю футбола. По его словам, это были самые лучшие и сумасшедшие игры. Об этом написало издание «Спорт Экспресс».

«„Ливерпуль“ — „Милан“ в 2005 году. Я его смотрел на море, там был большой экран. „Манчестер“ — „Реал“ в 2003 году. Также для меня по накалу очень интересным и интригующим получился финал чемпионата мира — 2006, в котором Франция проиграла Италии по пенальти, а Зидан был удален с поля», — процитировала спортсмена «Газета.ru».

Игра 2005 года, о которой говорит Хабиб, закончилась со счетом 3:3. Англичанам удалось выиграть по пенальти. Матч 2003 года «Манчестера Юнайтед» с «Реалом» закончился со счетом 4:3, однако дальше прошел мадридский клуб, выигравший первую встречу 3:1. В 2006 году на чемпионате мира итальянцы праздновали победу над французами.