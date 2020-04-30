Три клуба выступили против досрочного завершения сезона ФНЛ
«Нефтехимик», «Чертаново» и «Торпедо» не поддержали идею досрочно завершить нынешний розыгрыш Футбольной национальной лиги. Об этом сообщил «Чемпионат».
Отмечается, что остальные 17 команд выступили за отмену оставшейся части сезона.
По данным издания, турнирную таблицу после 27 туров возглавляет «Ротор» с 56 очками. У «Химок», которые расположились на втором месте, одинаковое количество очков с «Чертаново». «Торпедо» замыкает четверку лидеров.