Три клуба выступили против досрочного завершения сезона ФНЛ

Отмечается, что остальные 17 команд выступили за отмену оставшейся части сезона.

По данным издания, турнирную таблицу после 27 туров возглавляет «Ротор» с 56 очками. У «Химок», которые расположились на втором месте, одинаковое количество очков с «Чертаново». «Торпедо» замыкает четверку лидеров.