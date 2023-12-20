Спорт 20 декабря 2023, 07:24 Три гола Марченко принесли «Коламбусу» крупную победу в НХЛ Хет-трик Марченко принес «Коламбусу» крупную победу над «Баффало» в матче НХЛ РИА «Новости»

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«Коламбус Блю Джекетс» на чужом льду крупно победил «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 9:4.

В составе «Коламбуса» тремя голами отметился российский форвард Кирилл Марченко. Для россиянина этот хет-трик стал вторым в заокеанской карьере, его признали третьей звездой матча.

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Российский форвард «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков очков в этом матче не набрал, а. нападающий Егор Чинахов отметился двумя голевыми передачами.

Защитник «Сейбрз» Иван Проворов также записал на свой счет два результативных паса. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов сумел отразить 25 бросков из 29 в створ своих ворот.

Ранее российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел свой 11-й матч подряд в НХЛ без заброшенных голов. Это его личный антирекорд за все время выступления в заокеанской лиге.