Спорт 27 февраля 2023, 07:10 Три гола Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Коламбус» в НХЛ Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Коламбусом» в чемпионате НХЛ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился тремя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбусом».

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась победой хозяев со счетом 3:2 в овертайме. Капризов отличился на 42-й, 47-й и 65-й минутах встречи.

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Россиянина признали первой звездой матча. За профессиональную карьеру в НХЛ для него это второй хет-трик.

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Также 25-летний хоккеист забросил свою 16-й шайбу в численном большинстве в нынешнем сезоне, установив новый клубный рекорд.

После 60 проведенных матчей «Миннесота» идет на пятом месте в Западной конференции, набрав 72 очка.

Капризов провел все 60 встреч, набрав 71 (37+34) очко.