Три футболиста сборной России пропустят ближайшие матчи из-за сомнительных тестов на COVID-19

Тесты на коронавирус у трех футболистов сборной России показали сомнительный результат. Теперь спортсменам придется пропустить ноябрьские матчи команды.

Неоднозначными оказались анализы Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового, сообщил Теlegram-канал сборной.

Никаких симптомов болезни у игроков сборной нет. Один из них несколько месяцев назад переболел COVID-19. У спортсмена высокий титр антител, тренируется и играет он без ограничений.

Кроме того, сданные до этого анализы были отрицательными. Всего их сделали пять: три — в течение двух суток до тестов определенной UEFA лабораторией и еще два после них.

Медицинский штаб российской команды консультируется по вопросу с соответствующими подразделениями UEFA. Не исключено, что результат исследований мог быть ложноположительным.

Несмотря на это, в национальную команду вызвали форварда Федора Чалова. Он тренировался в Новогорске вместе с молодежной сборной страны.

Тестирования на коронавирус в сборной проводят в строгом соответствии с установленным регламентом. Дополнительно каждый день футболистов проверяют при помощи экспресс-тестов.