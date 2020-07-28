Три футболиста покинут «Зенит» этим летом

По данным издания, в этом сезоне стан «сине-бело-голубых» оставят следующие спортсмены: Томас Рукас, Никита Каккоев и Антон Синяк.

Рукас перешел в «Енисей», Каккоев усилит «Нижний Новгород», Синяк будет играть за «Томь».

Уточняется, что вратарь Никита Гойло проведет в Тольятти сезон 20/21, где будет выступать за клуб «Акрон».

Ранее стали известны фамилии футболистов, которые перейдут из московского «Чертаново» в самарские «Крылья Советов».

Столичную команду оставят форварды Владислав Сарвели и Дмитрий Цыпченко, хавбеки Роман Ежов, Данила Пруцев и Максим Витюгов, защитники Юрий Горшков и Александр Солдатенков, вратарь Иван Ломаев. Отмечается, что сейчас руководство самарской команды улаживает вопросы по трансферу этих футболистов.