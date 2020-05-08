Три футболиста Ла Лиги заразились коронавирусом
Три футболиста из чемпионата Испании получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
Некоторые клубы Примеры провели обязательные тестирования футболистов на наличие COVID-19. Среди команд, чьи игроки сдали тест, были также «Барселона» и «Реал».
Тест дал положительный результат и у двух футболистов из клубов Сегунды. Руководство Лиги заявило, что ожидает большого числа зараженных, так как на данный момент еще не все участники получили результаты.