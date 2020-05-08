Три футболиста Ла Лиги заразились коронавирусом

Некоторые клубы Примеры провели обязательные тестирования футболистов на наличие COVID-19. Среди команд, чьи игроки сдали тест, были также «Барселона» и «Реал».

Тест дал положительный результат и у двух футболистов из клубов Сегунды. Руководство Лиги заявило, что ожидает большого числа зараженных, так как на данный момент еще не все участники получили результаты.