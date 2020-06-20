Три футболиста «Динамо» заболели COVID-19

Сразу три футболиста московского «Динамо» заболели COVID-19. Клуб планирует перенести матч с «Краснодаром», который должен был пройти 21 июня.

Об этом сообщило издание Metaratings.ru. Оно уточнило, что московский клуб не полетел на матч 23-го тура РПЛ, который должен был пройти в Краснодаре.

«Ранее у нескольких игроков „Динамо“ был выявлен коронавирус. Речь идет о Клинтоне Н’Жи, Шарле Каборе и Себастьяне Шиманьски», — уточнило издание.

По данным «Спорт-Экспресс», москвичи сейчас ведут переговоры с РПЛ. Они уже получили согласье от «Ростова» на перенос матча, и теперь ждут окончательного решения Российской премьер-лиги. Если прийти к согласию не удасться, «Динамо» сыграет молодежной командой.

Клуб надеется на положительное решение лиги, рассчитывая на то, что останется в силе возможность переноса игры при согласии двух команд, о которой говорили в отношении игры «Ростов» — «Сочи».

Ранее коронавирус обнаружили сразу у шести футболистов «Ростова». Основной состав игроков вместе с тренером отправили на карантин, но клубу не удалось перенести встречу — «Сочи» отказались откладывать игру. В резщультате на поле вышел самый молодой состав за всю историю РПЛ — старшему игроку было 19 лет. Ростовские подростки проиграли профессионалам из Сочи с разгромным счетом 10:1.

Комментатор и журналист Георгий Черданцев отметил, что такого больше не должно повторится. В матче между «Ростовом» и «Сочи» не было никакой спортивной составляющей. Решение разрешить эту встречу сделало РПЛ очень плохую рекламу за границей.