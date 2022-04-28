Третьяк снова будет участвовать в выборах главы Федерации хоккея России

Трехкратный олимпийский чемпион, глава ФХР Владислав Третьяк во время пресс-конференции с журналистами заявил, что планирует переизбираться на занимаемый пост. Об этом написала «Политика сегодня».

Он подчеркнул, что сегодня не та обстановка, чтобы уходить с должности главы ФХР.

«Я знаю хоккей изнутри очень хорошо. Я в Государственной Думе уже работаю 18 лет, это большой стаж. Уходить в сегодняшнее время, мне кажется, нельзя. Сегодня очень сложная обстановка», — сказал он.

Владислав Третьяк стал главой ФХР в 2006 году. На эту должность он переизбирался уже трижды.