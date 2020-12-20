Третьяк проанализировал игру хоккеистов России с чехами

Несмотря на победу над чехами со счетом 4:1, в игре российской сборной был большой минус. Об этом заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В субботу россияне обыграли сборную Чехии со счетом 4:1 в матче Кубка Первого канала. Встреча проходила на московской «ЦСКА-Арене». Шайбы у россиян забросили Антон Бурдасов (7-я минута), Андрей Кузьменко (10) и Максим Мамин (41, 58). В чешской команде отличился Лукаш Седлак (16), выступающий за челябинский «Трактор».

Для 29-летнего Бурдасова это первый гол в составе российской команды, за которую он играет с 2011 года.

«Несмотря на такой счет, игра была тяжелой», — заявил ТАСС Третьяк. Он похвалил хоккеистов за то, что те «проявили характер, учитывая, что у чешской команды было много моментов и она нас перебросала в два раза».

По мнению президента Федерации хоккея России, чехов «подвели удаления», которых набралось на 22 минуты.

«К сожалению, в эти минуты мы не забили ни одной шайбы, и это небольшой минус», — добавил Третьяк.

Ранее в субботу сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 4:1.

Российская команда по итогам двух игр возглавляет таблицу с пятью очками. Далее идет Швеция (четыре очка), Финляндия (три) и Чехия (ноль).

20 декабря россияне сыграют с финнами, а шведы — со сборной Чехии.