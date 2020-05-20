Третьяк пояснил, где в фильме «Легенда №17» вымысел, а где правда

По мнению Третьяка, поскольку «Легенда № 17» является художественным фильмом, там можно немного отойти от правды.

«Брежнев, он болел за ЦСКА, это да. Но есть моменты — помните, как Харламов летел в самолете, и у него кровь идет? Он до 72 года не был травмирован. Это чтобы показать, через какие трудности проходят спортсмены», — обратил внимание Третьяк.

Он напомнил, что тогдашние матчи с канадцами были революцией в хоккее. Это была не столько игра, сколько бой двух систем.

Третьяк отметил, что канадцы отнеслись к встрече с советской сборной, как к легкой прогулке. Однако в первых двух матчах Харламов показал высший класс.

«Ему уже почти сразу принесли в гостиницу чек на миллион долларов. Он сказал — нет, я за ЦСКА буду играть. И они поняли, что он может их похоронить», — рассказал Третьяк.

По его словам, тренер канадской сборной поручил бомбардиру Бобби Кларку убрать Харламова и тот «вырубал его буквально топором». В итоге он сделал так, что Харламов не играл последний матч.