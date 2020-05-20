    20 мая 2020, 16:26

    Третьяк пояснил, где в фильме «Легенда №17» вымысел, а где правда

    Артур Блянихов

    Президент российской Федерации хоккея Владислав Третьяк в рамках проекта «Личные связи» обсудил с журналистом Юрием Костиным картину «Легенда № 17». Фильм посвящен партнеру Третьяка по ЦСКА и сборной СССР Валерию Харламову. Об этом сообщила «Русская планета».
    Третьяк пояснил, где в фильме «Легенда №17» вымысел, а где правда

    По мнению Третьяка, поскольку «Легенда № 17» является художественным фильмом, там можно немного отойти от правды.

    «Брежнев, он болел за ЦСКА, это да. Но есть моменты — помните, как Харламов летел в самолете, и у него кровь идет? Он до 72 года не был травмирован. Это чтобы показать, через какие трудности проходят спортсмены», — обратил внимание Третьяк.

    Он напомнил, что тогдашние матчи с канадцами были революцией в хоккее. Это была не столько игра, сколько бой двух систем.

    Третьяк отметил, что канадцы отнеслись к встрече с советской сборной, как к легкой прогулке. Однако в первых двух матчах Харламов показал высший класс.

    «Ему уже почти сразу принесли в гостиницу чек на миллион долларов. Он сказал — нет, я за ЦСКА буду играть. И они поняли, что он может их похоронить», — рассказал Третьяк.

    По его словам, тренер канадской сборной поручил бомбардиру Бобби Кларку убрать Харламова и тот «вырубал его буквально топором». В итоге он сделал так, что Харламов не играл последний матч.