Третьяк оценил вероятность участия Овечкина в Олимпиаде 2022 года
Президент ФХР (Федерация хоккея России) Владислав Третьяк допустил, что бомбардир «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин может покинуть клуб ради участия в Олимпиаде, которая состоится в 2022 году. Об этом сообщили «Известия».
Третьяк напомнил, что у Овечкина есть много наград, в частности Кубок Стэнли. Исключение составляет лишь олимпийское золото.
«Я не исключаю, что ради него он на год вернется в Континентальную хоккейную лигу. Посмотрим, как все сложится на деле», — цитирует президента ФХР «Газета.ru».
По его словам, 34-летний форвард сам должен принять решение о продолжении о своей карьеры — либо остаться в НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталс», контракт с которым заканчивается в 2021 году, либо переходить в один из клубов КХЛ, чтобы сыграть в Олимпиаде 2022 года.