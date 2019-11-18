Третьяк оценил вероятность участия Овечкина в Олимпиаде 2022 года

Третьяк напомнил, что у Овечкина есть много наград, в частности Кубок Стэнли. Исключение составляет лишь олимпийское золото.

«Я не исключаю, что ради него он на год вернется в Континентальную хоккейную лигу. Посмотрим, как все сложится на деле», — цитирует президента ФХР «Газета.ru».

По его словам, 34-летний форвард сам должен принять решение о продолжении о своей карьеры — либо остаться в НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталс», контракт с которым заканчивается в 2021 году, либо переходить в один из клубов КХЛ, чтобы сыграть в Олимпиаде 2022 года.