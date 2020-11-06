Третьяк отреагировал на победу сборной РФ по хоккею в Евротуре

Игра прошла на стадионе «Хартвалл-Арена». Встреча закончилась со счетом 6:2 в нашу пользу. Третьяк подчеркнул, что очень рад за команду, информирует «Царьград».

«Вы знаете, очень многие иностранные журналисты предрекали нам поражение с таким же счетом, и для них победа российской сборной стала настоящей неожиданностью», — отметил он.

Хоккеист заявил, что это команда молодых и перспективных игроков, которые показали свой характер. Он поздравил ребят с победой и напомнил, что выходить на игру нужно всегда с намерением побеждать.