Третий ребенок родился в семье футболиста «Зенита» Оздоева

Футболист «Зенита» Магомед Оздоев в третий раз стал отцом. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Уточняется, что у спортсмена родился сын.

«Поздравляем Магомеда с этим радостным событием, желаем мальчику и его маме Маргарите хорошего самочувствия и отличного настроения!» — говорится в поздравлении клуба.

Сам Оздоев также прокомментировал в Twitter рождение ребенка.

«Поздравляю тебя, сынок, с приходом в этот мир. Придется тебе терпеть подзатыльники от старшего брата, как я терпел», — написал футболист.