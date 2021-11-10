Третий ребенок родился в семье футболиста «Зенита» Оздоева
«Зенит» поздравил футболиста Магомеда Оздоева с рождением третьего ребенка
Футболист «Зенита» Магомед Оздоев в третий раз стал отцом. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Уточняется, что у спортсмена родился сын.
«Поздравляем Магомеда с этим радостным событием, желаем мальчику и его маме Маргарите хорошего самочувствия и отличного настроения!» — говорится в поздравлении клуба.
Сам Оздоев также прокомментировал в Twitter рождение ребенка.
«Поздравляю тебя, сынок, с приходом в этот мир. Придется тебе терпеть подзатыльники от старшего брата, как я терпел», — написал футболист.