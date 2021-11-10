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    10 ноября 2021, 17:28

    Третий ребенок родился в семье футболиста «Зенита» Оздоева

    «Зенит» поздравил футболиста Магомеда Оздоева с рождением третьего ребенка

    Дарья Морозова

    Футболист «Зенита» Магомед Оздоев в третий раз стал отцом. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    Уточняется, что у спортсмена родился сын.

    «Поздравляем Магомеда с этим радостным событием, желаем мальчику и его маме Маргарите хорошего самочувствия и отличного настроения!» — говорится в поздравлении клуба.

    Сам Оздоев также прокомментировал в Twitter рождение ребенка.

    «Поздравляю тебя, сынок, с приходом в этот мир. Придется тебе терпеть подзатыльники от старшего брата, как я терпел», — написал футболист.