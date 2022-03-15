Третий этап любительского кубка по биатлону Рiоnеr Сuр прошел в Москве. Попробовать себя в этом виде спорта мог любой желающий. Участников ждали три круга гонки и два огневых рубежа. При промахе нужно было проехать штрафные 100 метров по извилистой заснеженной трассе.

«Именно контакт в этой гонке — это самое интересное, самое крутое, зрелищное, потому что люди непосредственно видят своих соперников и могут настраиваться на гонку и перестраивать свой настрой во время самой гонки», — рассказал организатор соревнований Андрей Кочуров.

Один из участников Алексей Федоров поделился эмоциями от соревнований, признавшись, что ему все далось довольно легко. Помогали азарт и ажиотаж.

Фото: Сергей Шинов

«Я много смотрела биатлон по телевизору и подумала сначала, что это вообще только для настоящих спортсменов. А потом, в прошлом году, решила, что есть же клубы, надо попробовать. Конечно, нервничала, не ожидала, что все получится», — поделилась еще одна биатлонистка-любительница Ольга Павина.

Фото: Сергей Шинов

В гонках приняли участие более 350 человек со всей России. На старт вышли мужчины, женщины и дети. У каждого были новые инвентарь и экипировка. С этим помог Московский нефтеперерабатывающий завод.

«Московский НПЗ активно поддерживает развитие спорта в Юго-Восточном округе Москвы. Биатлон — это новый зимний вид, эти соревнования доступны для всех желающих, это любительский уровень, здесь принимают участие много жителей — в том числе с детьми, но, в целом, московский НПЗ поддерживает спорт уже давно. Это и поддержка юношеской футбольной команды „Смена“, которая базируется в Капотне, и внимание к спортивным объектам, которые находятся в черте города около завода», — рассказал пресс-секретарь завода Федор Казанцев.

Фото: Сергей Шинов

Теперь у участников любительского кубка впереди подготовка к летнему сезону. Новые состязания стартуют уже в июле этого года.