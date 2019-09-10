Тренировки под открытым небом. Спортивная площадка для взрослых и детей открылась в Химках

В Химках открылась спортивная площадка с тренажерами под открытым небом. Потренироваться на воздухе можно в сквере имени Марии Рубцовой.

Это первый в городском округе Химки спортзал под открытым небом. В тренажерном комплексе есть все элементы для силовой тренировки: турники, брусья, установки для жима ногами и другие. Все тренажеры закуплены у российских производителей. На современном оборудовании смогут заниматься как взрослые, так и дети.

Представитель подрядчика Роман Краснов отметил, что несмотря на то, что компания присутствует на рынке уже четверть века, но уличные тренажеры они сделали впервые.

«При создании тренажерного комплекса мы консультировались со спортсменами и старались обращать внимания даже на самые минимальные детали. На наш взгляд, техника безопасности на площадке полностью соблюдена», — подчеркнул Роман Краснов.

Источник фото: телеканал «360»

На открытие площадки приехал глава городского округа Дмитрий Волошин. Он предложил жителям проводить утренние зарядки и пообещал пригласить тренера, который несколько раз в неделю будет работать в спортзале под открытым небом.

«Мы планируем расширять эту спортивную зону. Также мы рассматриваем возможность сделать навес, чтобы тренироваться здесь можно было круглый год», — рассказал Дмитрий Волошин.

Тренажерный комплекс в Химках открылся в рамках реализации программы губернатора «Спорт в Подмосковье».