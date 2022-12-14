Эксклюзив 14 декабря 2022, 23:15 «Тренировки каждый день». Акинфеев рассказал о своем графике в отпуске и в сезон Капитан ЦСКА Акинфеев рассказал о своих привычках и распорядке дня во время сезона Телеканал «360»

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Звезда российского футбола Игорь Акинфеев рассказал в интервью Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» о своем распорядке дня и спортивных привычках. Вне сезона спортсмен может позволить себе отдохнуть и никуда не торопиться, но все равно не забывает о регулярной физподготовке.

Акинфеев поделился, что сейчас находится в отпуске. Поэтому почти все время он проводит с семьей и детьми, которых у него трое.

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«Сейчас больше повезло. Сейчас отпуск. Я могу себе позволить поспать. Поэтому часов в 08:00 — 09:00 я встаю, жена отвозит детей в школу, мелкая дома с нами постоянно возится, поэтому сейчас все спокойно и хорошо, и торопиться никуда не надо», — улыбнулся Игорь.

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Также он старается находить время, чтобы посмотреть главные матчи чемпионата мира, который в эти дни проходит в Катаре.

А в футбольный сезон у спортсмена каждый день тренировки. По его словам, просыпается он в 06:00. Из-за больших пробок приезжает на базу за несколько часов. Успевает там еще поспать, позаниматься в тренажерном зале, а в 12:00 стартует футбольная тренировка.

Спортивные привычки Акинфеева просты и понятны. Зная свои особенности и состояние здоровья, он старается правильно питаться и ходить в тренажерный зал. Плюс любит пробежки.

«Не все, наверное, знают, что лежа на диване, вес не уходит, то есть надо бегать на беговой дорожке, чтобы хотя бы мышцы были в тонусе, и все это уходило», — сказал он.

Игорь также подтвердил информацию, что сейчас он питается в режиме «один раз в день».

В спортивные суеверия он уже не верит. А вот раньше перед игрой долго выбирал «особенные» перчатки из пяти пар, которые бы подошли идеально, хотя, по его словам, все пары были одинаковые.