Тренировка сборной России перед матчем с Кипром попала на видео

Россия вовсю готовится к важному матчу отборочного турнира Евро-2020. Главное, не проиграть Кипру. А пока наши бойцы готовятся к матчу на тренировке. Видео с ней опубликовала пресс-служба сборной России.

На кадрах видно, как игроки надевают спортивную форму и выходят на поле. Футболисты бегают, отрабатывают передачи и броски в ворота.

Матч Кипр — Россия пройдет 13 октября, в 19:00 по московскому времени. Спортсмены выйдут на поле в Никосии.

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Если россияне не проиграют игрокам из островного государства, команда тренера Станислава Черчесова получит путевку на Евро-2020. В случае победы отечественные футболисты наберут как минимум 19 очков, после чего другие команды уже не смогут их опередить.

Россия могла досрочно выйти на Евро после победы над Швецией со счетом 4:0. Однако незадолго до этого Кипр обыграл Казахстан (2:1).

Пока что по очкам лидирует сборная Бельгии, которая разгромила Сан-Марино (9:0). Команда этой страны уже в любом случае сыграет в финальном турнире.