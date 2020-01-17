Тренировка Дзюбы в Катаре попала на видео
Бомбардир питерского «Зенита» Артем Дзюба выложил на своей странице в Instagram видео из тренажерного зала со сборов в Катаре. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, первые тренировочные сборы петербургского клубы в этом году проходят в Катаре. Форвард «сине-бело-голубых» Артем Дзюба поделился с болельщиками видео, на которое попала его подготовка к весенней части сезона 2019/2020. Подписчики футболиста пожелали ему удачи и отличной подготовки.