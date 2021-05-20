Тутберидзе посоветовали тренировать американок

Тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе предложили работать с американскими спортсменками. Не исключено, что такой подход поможет конкуренции в этом виде спорта на мировом уровне.

Идею озвучил коллега Тутберидзе Александр Жулин, которого процитировал сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

«Думаю, Этери Георгиевне надо брать иностранных спортсменов, чтобы была какая-то конкуренция. Я, например, был бы не против, если б у нее тренировались и японки, и американки, чтобы была конкуренция», — сказал тренер.

Жулин заметил, что в США люди бросают фигурное катание: не знают, как бороться с русскими. Если же сейчас отправить на соревнования «семь наших девушек», то им достанутся все призовые места.

Воспитавшая множество известных фигуристов Татьяна Тарасова ранее назвала Тутберидзе выдающимся тренером.

Среди воспитанниц Этери Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова и победившие на чемпионате мира Евгения Медведева и Анна Щербакова.