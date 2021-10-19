Тренеры хоккейных клубов «Сочи» и «Авангард» разошлись во мнениях по поводу драки команд

Тренеры хоккейных клубов «Сочи» и «Авангард» прокомментировали драку на льду на последнем матче команд. Спортивные эксперты разошлись во мнениях: один похвалил, а второй возмутился. Их слова передало РИА «Новости».

Тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров поддержал своих ребят в случившемся. Он так и сказал: задача была сплотиться, а драка сплачивает лучше всего.

«Задача на игру была сплотиться. Ничего не сплачивает лучше, чем драка или коллективная пьянка. Пить нам нельзя — сезон, поэтому выбрали драку», — максимально честно выразил свое мнение лидер «Сочи».

А вот канадский тренер омской команды «Авангард» Боб Хартли его радости вовсе не разделил и резко осудил произошедшее, заявив, что его игроки точно не хотели устраивать потасовку.

«Я думал, что такие вещи закончились в 80-х и 90-х. Я не просил игроков драться, но сказал, что им стоит ждать всего. Может быть, Наззи (Назаров) решил поднять телерейтинги своей команды. Мои игроки не хотели драться», — подвел черту Хартли.

Игроки «Авангарда» и «Сочи» устроили драку в самом начале матча, на первой минуте. Но, несмотря на упорную борьбу «Сочи» во всех смыслах, южная команда все равно проиграла омичам со счетом 4:5.