Спорт 29 марта 2023, 19:36 Тренеры Фергюсон и Венгер включены в Зал славы Английской премьер-лиги

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Бывшие футбольные тренеры сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер, возглавлявшие футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» соответственно, были включены в Зал славы Английской премьер-лиги. Об этом сообщил RT.

За время своей работы британский футбольный тренер Фергюсон 13 раз приводил свой клуб к победе в АПЛ.

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Арсен Венгер был главным тренером лондонского «Арсенала» более 20 лет, за это время его клуб трижды стал победителем в чемпионате Англии.