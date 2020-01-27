Тренерский штаб сборной России по хоккею пополнил Валерий Брагин

В тренерском составе национальной хоккейной сборной произошли изменения. В ее состав вошли Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков.

Тренерам предстоит начать работу в штабе сборной уже в ближайших международных матчах. Об этом сообщили в Федерации хоккея России. Соответствующая информация размещена на сайте организации.

На шведских играх Брагин выступит одним из двух старших тренеров вместе с Алексеем Жамновым. Статус Бойкова обозначен как «тренер», без каких-либо уточнений.

Несмотря на включение в сборную, и Валерий Брагин, и Александр Бойков останутся тренировать молодежную сборную России.

«Контракт Валерия Брагина в качестве тренера системы ФХР продлен до февраля 2022 года», — уточнили в Федерации.

Александр Савченков и Анвар Гатиятулин ранее состояли в тренерском штабе основной сборной и будут работать в штабе сборных команд России.

На финале молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде россияне под руководством Брагина заняли второе место, уступив канадцам со счетом 4:3.