«Тренерские меры»: мать теннисиста Рублева ответила на обвинения в избиении спортсменки

Заслуженный тренер России по теннису Марина Марьенко отреагировала на обвинения со стороны своей 18-летней подопечной. Елена Малых заявила, что Марьенко ударила ее ракеткой и отобрала вещи на тренировке.

По словам Марьенко, Малых занимается у нее уже десять лет. Но не относится к занятиям серьезно.

«Постоянно не вылезает из телефона и зевает. Как это вообще можно? С моей стороны ведь должны быть какие-то тренерские меры», — заявила она РЕН ТВ.

Марьенко добавила, что не била Елену, как и не крала ее вещи. Ракетки и телефон она отдала после занятий отцу девушки.

Сама Малых считает, что все было иначе. В беседе с «360» она рассказала, что ее «принижали» все годы занятий, а в последнее время все только усугубилось. По мнению Елены, она не давала никакого повода, чтобы к ней так относились. Тем более били ракеткой на тренировке. По словам Малых, она обратилась в полицию.

Сын Марьенко Андрей Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Как сообщала «Газета.ru», 13 мая он вышел в четвертьфинал турнира в Риме.