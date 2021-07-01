Тренером сборной России по футболу в будущем может стать женщина

Бывший главный тренер сборной России по футболу, экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин предположил, что в будущем тренировать российскую сборную может женщина. Об этом сообщило издание Daily Storm.

Семин отметил, что женщины уже сейчас прекрасно справляются с ролью судей и при этом практически не делают ошибок. По его мнению, это вполне нормальная ситуация. Однако назвать кандидаток на этот пост бывший тренер сборной так и не смог.

Ранее Владимир Путин дал комментарии относительно игры российских спортсменов на чемпионате Европы по футболу. Он призвал скорректировать работу в сборных, в том числе изменив кадровую политику.

Напомним, сборная России третий чемпионат Европы подряд не может выйти из группы. Россияне лишь дважды попадали в плей-офф на крупных турнирах — Евро-2008 и ЧМ-2018. В остальных случаях российские спортсмены вылетали по итогам группового этапа.