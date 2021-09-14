Тренером сборной Литвы по баскетболу стал наставник пермского БК «Парма»
Литовская федерация баскетбола выбрала нового наставника сборной. Им стал тренер пермской команды «Парма» Казис Максвитис. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу клуба.
«В сезоне 2021/22 он будет совмещать тренерскую работу в пермском клубе и в национальной команде. Мы от всей души поздравляем коуча с этим назначением и желаем ему побед не только в „Парме“, но и в сборной Литвы», — рассказали в пресс-службе.
Казис Максвитис стал тренером «Пармы» незадолго до сезона-2019/2020. После этого пермские спортсмены вышли в плей-офф Единой Лиги ВТБ и занимали там пятое место до досрочной приостановки соревнований.