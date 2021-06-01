Тренером мадридского «Реала» назначен Карло Анчелотти

Новым главным тренером футбольного клуба «Реал» станет итальянец Карло Анчелотти. Он уже работал с ним в 2013–2015 годах. В первом же сезоне «Реал» победил в Лиге чемпионов, впервые с 2002 года. Затем Анчелотти тренировал «Баварию», «Наполи» и с 2019 года «Эвертон».

Итальянский журналист Фабрицио Романо в Twitter сообщил, что с ним заключен контракт на три года, по шесть миллионов евро за сезон. В «Эвертоне» итальянец получал восемь миллионов. С 61-летним Анчелотти будут работать его сын Давид и тренер по физической подготовке Антонио Пинтус.

В своем обращении к болельщикам и игрокам «Эвертона» Карло Анчелотти поблагодарил за возможность тренировать фантастический клуб с богатой историей.

«Я решил уйти, так как получил новый вызов — в „Реале“, клубе, который всегда был в моем сердце. Я ухожу, сохраняя в памяти все великолепные моменты, которые мы пережили вместе. Я желаю „Эвертону“ и его фанатам всего наилучшего», — написал итальянец.

Возможно, теперь главным тренером «Эвертона» станет шотландец Дэвид Мойес. Сейчас он работает с клубом «Вест Хэм Юнайтед».

В июле этого года из «Реала» ушел Криштиану Роналду. Он играл за клуб с 2009 года. Теперь Роналду играет за «Ювентус».