Тренера «Зенита» лишили всех наград на родной Украине

Тренера петербургского «Зенита» Александра Тимощука лишили всех титулов на Украине, а также пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью в родной стране. Об этом сообщили на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Бывшего футболиста лишили всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины, завоеванных им в составе донецкого «Шахтера», а также лицензии Pro, которую выдавал Центр лицензирования УАФ. Спортсмена также исключили из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Комитет по этике и честной игре УАФ ранее обратился к руководству ассоциации, потребовав лишить Тимощука всех украинских наград и тренерской лицензии. Причиной стало то, что он продолжил работу в «Зените» на фоне обострения ситуации на Украине.

Тимощук играл за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с петербургской командой Тимощук дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок UEFA. С 2017 года работает тренером сине-бело-голубых.

Тимощук сыграл в составе сборной Украины рекордные 144 матча. Он выступал за национальную команду с 2000 по 2016 год, за этот период забил четыре мяча.