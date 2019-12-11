Тренера ЦСКА дисквалифицировали за мат в сторону судьи

Главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА Виктора Ганчаренко отстранили от трех матчей (одного-условно). Причиной дисквалификации стал мат в адрес судьи Василия Казарцева на матче 19-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

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«КДК возбудил дело по материалам СМИ. Ганчаренко совершил такое же, что в матче „Сочи“. Поскольку это рецидив, то применение условных санкций было отменено», — цитирует заявление главы контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца РИА «Новости».

Он добавил, что нарушения привели к дисквалификации тренера и назначении двух штрафов. Ганчаренко обязали выплатить 30 тысяч рублей за то, что он вышел из технической зоны во время игры с «Краснодаром».

«Наказание звучит так: дисквалифицировать Ганчаренко на три матча РПЛ — два матча реально плюс один условно, и оштрафовать на 100 тысяч рублей», — отметил Григорьянц.

Инцидент на матче ЦСКА — «Краснодар» произошел 7 декабря. Встреча завершилась счетом 1:1. Ганчаренко выругался матом в сторону судьи уже после финального свистка.