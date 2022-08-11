Тренера ЦСКА дисквалифицировали на три игры за оскорбления арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил дисквалифицировать на три мачта тренера московского ЦСКА Мурата Искакова. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Тренер ЦСКА Искаков дисквалифицирован на три матча РПЛ за оскорбительное поведение в адрес главного судьи матча и нецензурную брань», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца ИА НСН.

Речь идет матче четвертого тура чемпионата России между «армейцами» и воронежским «Факелом». Во втором тайме арбитр встречи Ян Бобровский просматривал эпизод с возможным пенальти в ворота «Факела». Скамейка московской команды стала спорить с судьей, после чего Бобровский показал красную карточку Искакову.