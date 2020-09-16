Тренера «Спартака» отстранили на шесть матчей после игры с ЦСКА

Штраф в 300 тысяч рублей и дисквалификация на три матча и еще на три — условно. Такое наказание тренеру по физической подготовке московского «Спартака» Рамилю Шарипову определил Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Во время матча с ЦСКА тренер вел себя агрессивно и толкнул помощника судьи.

«Тренер „Спартака“ по физподготовке Шарипов дисквалифицирован на шесть матчей. Из них три матча условно, три матча реального наказания. Также он оштрафован на 300 тысяч рублей», — привел цитату председателя комитета Артура Григорьянца ТАСС.

Как напомнила «Газета.ru», встреча московских команд проходила в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги в минувшее воскресенье, 13 сентября.

В конце матча Шарипов не согласился с решением судейской бригады и начал спорить. В результате он толкнул помощника судьи, за что и поплатился. На том же матче желтую карточку получил и главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА.

На сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает третью строчку с 14 очками. Его обошли «Сочи» (15 очков) и «Зенит» (16 очков). ЦСКА расположился на четвертой строчке с результатом 13 очков.