Спорт 10 сентября 2023, 18:02 Тренера сборной Германии Флика отправили в отставку Германский футбольный союз уволил тренера сборной Флика после пяти неудачных игр Twitter.com/DFB_Team

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Руководство Германского футбольного союза уволило с поста главного тренера национальной сборной Ханса-Дитера Флика. Также под сокращение попали двое его помощников Маркус Зорг и Дэнни Рель. Об этом спортивная организация сообщила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

С инициативой об отстранении Флика с поста главного тренера выступил президент Германского футбольного союза Берндт Нойендорф. С такой инициативой он выступил после пяти подряд неудачных игр национальной команды.

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«Сборная Германии нуждается в новом импульсе после недавних разочаровывающих результатов. Лично для меня это одно из самых трудных решений за время моего пребывания на посту <…> Но спортивные успехи являются главным приоритетом, поэтому такое решение было неизбежным», — заявил Нойендорф.

В последних играх сборная Германии уступила командам Бельгии, Польши, Колумбии, Японии, а также вничью сыграла со сборной Украины.

Готовить немецких футболистов к чемпионату Европы 2024 года станет исполняющий обязанности главного тренера Руди Феллер.

Ханс-Дитер Флик возглавил тренерский штаб сборной Германии по футболу после чемпионата Европы 2021 года. Под его руководством команда не вышла из группы с командами Испании, Японии и Коста-Рики на чемпионате мира 2022 года в Катаре.