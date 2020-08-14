Тренера по физподготовке «Зенита» уволили

По данным издания, команду покинул Феликс Ледесма, который занимался физической подготовкой футболистов. Испанский специалист пришел в «Зенит» летом прошлого года.

В свою очередь бывший игрок «сине-бело-голубых» Александр Анюков пополнил тренерский штаб петербуржцев. Отмечается, что наставник «Зенита» Сергей Семак был лично заинтересован в приглашении Анюкова.