Тренера Луку Банки уволили из баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань»

«Клуб благодарит Луку за проделанную работу и понимает: специалист был в тяжелых условиях, учитывая, что летом команда строилась фактически заново. Но сейчас такой момент, когда игрокам нужен новый импульс. Поэтому надо действовать решительно и постараться спасти сезон», — отметил источник.

По словам издания, клуб отказался официально комментировать информацию. Администрация уже занялась поиском нового тренера.

Под тренерством Луки Банки «Локомотив-Кубань» первый раз за многие годы может не преодолеть Еврокубок. Команда победила всего два раза из шести возможных. Теперь у баскетболистов осталось три матча, в которых они не должны проиграть.