Дмитрий Гунько покинет пост главного тренера «Химок»

Глава ведомства пояснил, что окончательное решение примут в понедельник, 21 сентября после переговоров с тренерским штабом и спортивным директором.

«Все те решения по усилению команды, которые он принимал, ее не усилили, а, наоборот, ослабили. Мы думали, что Гунько сможет расти в „Химках“, но не получилось. Будем искать опытного тренера», — заявил министр.

Роман Терюшков отметил, что времени на эксперименты с командой нет. Изначальная задача ставилась занять с 10 по 12 место в турнирной таблице. Эту цель никто не отменял. При этом прошла уже четверть чемпионата.

В минувшую пятницу, 18 сентября, «Химки» проиграли команде Краснодара со счетом 2:7. Дмитрий Гунько возглавил команду перед началом сезона. Под его руководством игроки потерпели уже пять поражений и три раза сыграли вничью. В итоговой турнирной таблице «Химки» находятся на 15-й строчке с тремя очками.