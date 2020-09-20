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    20 сентября 2020, 21:11

    Дмитрий Гунько покинет пост главного тренера «Химок»

    Анатолий Минкин

    Футбольному клубу «Химки» найдут нового главного тренера. Дмитрий Гунько покинет свой пост в связи с неудовлетворительным результатом, который показала команда в рамках Российской премьер-лиги. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

    Глава ведомства пояснил, что окончательное решение примут в понедельник, 21 сентября после переговоров с тренерским штабом и спортивным директором.

    «Все те решения по усилению команды, которые он принимал, ее не усилили, а, наоборот, ослабили. Мы думали, что Гунько сможет расти в „Химках“, но не получилось. Будем искать опытного тренера», — заявил министр.

    Роман Терюшков отметил, что времени на эксперименты с командой нет. Изначальная задача ставилась занять с 10 по 12 место в турнирной таблице. Эту цель никто не отменял. При этом прошла уже четверть чемпионата.

    В минувшую пятницу, 18 сентября, «Химки» проиграли команде Краснодара со счетом 2:7. Дмитрий Гунько возглавил команду перед началом сезона. Под его руководством игроки потерпели уже пять поражений и три раза сыграли вничью. В итоговой турнирной таблице «Химки» находятся на 15-й строчке с тремя очками.

    Новости SMI.FM