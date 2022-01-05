«Краснодар» отправил в отставку главного тренера Ганчаренко

Виктор Ганчаренко отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара». Об этом сообщила пресс-служба краснодарского клуба на своей странице в Twitter.

Также вместе с белорусским специалистом стан «быков» покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Напомним, Ганчаренко возглавил «Краснодар» в апреле 2021 года, его действующий контракт был рассчитан до лета 2023 года. Ранее он трудился в российских «Кубани», «Уфе», «Урале» и ЦСКА.

«Матч ТВ» сообщил, что новым тренером краснодарцев станет бывший наставник «Локомотива» серб Марко Николич. Он был уволен из столичного клуба в октябре 2021 года.

Ранее владелец клуба Сергей Галицкий рассказал, что управление «Краснодаром» будет осуществляться без его активного участия за счет пассивных поступлений на сумму 50-70 миллионов долларов.

После 18 туров чемпионата России южане идут на пятом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.