Тренер Жулин рассказал о причинах популярности фигуристки Трусовой

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, в чем кроется секрет популярности Александры Трусовой. По его словам, она связана с четверными прыжками на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Спорт День За Днем».

По его словам, спортсменка смогла построить успешную карьеру. Девушка уже сейчас смогла занять второе место на Играх.

«Думаю, связано это с тем, что она — единственный человек на планете, который выехал пять четверных», — отметил Жулин.