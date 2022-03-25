Тренер Жамнов выразил надежду, что изоляция российского спорта не затянется надолго

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что не хотел бы, что российский спорт оказался в изоляции на несколько лет. Об этом сообщил телеканал «МатчТВ».

По данным газеты «Петербургский дневник», он отметил, что надо следить за развитием событий и пока не делать выводов. Жамнов добавил, что пока даже Международная федерация хоккея не может сделать прогнозов.

«Будет тяжело. Все-таки нужны сильные спарринг-партнеры международного уровня», — подчеркнул Жамнов.