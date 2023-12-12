Спорт 12 декабря 2023, 15:29 Тренер «Зенита» Семак: универсального подхода в работе нет, нужно просто выполнять свои задачи на 100%

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак во время разговора с телеканалом «Санкт-Петербург» признался, что какого-то универсального подхода в его работе нет. Все, что он делает, это выполняет поставленные задачи на 100%.

Как написала Neva.Today, Семак назвал каждый год у спортсменов определенным вызовом, который команда старается выдержать с честью и достоинством.

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Тренер также признался, что футбол занимал большую часть его жизни, оттого выбор дальнейшей деятельности был очевиден.