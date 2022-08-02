Тренер «Зенита» Семак рассказал об уходе Дзюбы и Оздоева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поблагодарил ушедших из клуба футболистов Артема Дзюбу и Магомеда Оздоева за совместную работу. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

По данным РИА ФАН, спортсмены после завершения сотрудничества благодарности тренеру не выражали. Семак считает это нормальным.

«Это их полное право. У каждого свое видение ситуации. Когда я сам был футболистом, то смотрел на вещи по-одному. После того как стал тренером, взгляд на те же самые моменты поменялся», — подчеркнул он.