Тренер «Зенита» Семак рассказал о планах клуба в дальнейших матчах

«Зенит» планирует активную подготовку в дальнейших матчах чемпионата России, несмотря на завоеванные золотые медали. Таким мнением поделился главный тренер петербургской команды Сергей Семак. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Задача всегда одна — готовиться к каждому матчу, в подготовке у нас ничего не изменилось. Мы также хотим выходить, играть, побеждать и забивать голы. К этому мы и готовимся», — заявил он.

При этом Семак подчеркнул, что молодые спортсмены не будут принимать активное участие в ближайших играх.