Тренер «Зенита» Семак объяснил поражение команды в матче против «Крыльев Советов» | 360°

Спорт 15 сентября 2022, 12:46 Поделиться Telegram

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Viber Тренер «Зенита» Семак объяснил поражение команды в матче против «Крыльев Советов»

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Тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему его подопечные проиграли матч второго тура группового этапа в Кубке России с «Крыльями Советов». Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

По данным ИА «Невские новости», игра окончилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Самары. Семак заявил, что игроки «Зенита» допустили ошибку в обороне, после чего матч не заладился.

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«Поменялось соотношение эмоциональных сил — соперники добавили, а мы стали часто ошибаться и потеряли уверенность», — заключил тренер.

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