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    03 ноября 2020, 22:24

    Тренер «Зенита» рассказал о состоянии игроков перед матчем с «Лацио»

    Дарья Морозова

    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, как чувствуют себя травмированные игроки перед матчем с римским «Лацио». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter клуба.

    По его словам, Дзюба, вероятно, сможет поучаствовать в игре, а Азмун пока нет, он тренируется по индивидуальной программе.

    «Дриусси также не готов. Малком продолжает лечение», — рассказал Семак.

    Матч пройдет четвертого ноября в Санкт-Петербурге.