Тренер «Зенита» рассказал о состоянии игроков перед матчем с «Лацио»

По его словам, Дзюба, вероятно, сможет поучаствовать в игре, а Азмун пока нет, он тренируется по индивидуальной программе.

«Дриусси также не готов. Малком продолжает лечение», — рассказал Семак.

Матч пройдет четвертого ноября в Санкт-Петербурге.