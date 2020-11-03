Тренер «Зенита» рассказал о состоянии игроков перед матчем с «Лацио»
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, как чувствуют себя травмированные игроки перед матчем с римским «Лацио». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter клуба.
По его словам, Дзюба, вероятно, сможет поучаствовать в игре, а Азмун пока нет, он тренируется по индивидуальной программе.
«Дриусси также не готов. Малком продолжает лечение», — рассказал Семак.
Матч пройдет четвертого ноября в Санкт-Петербурге.