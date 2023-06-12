Спорт 12 июня 2023, 18:39 Тренер «Зенита» пояснил, почему бразильцев привлекает РПЛ Ассистент тренера «Зенита» де Оливейра: РПЛ привлекает бразильцев хорошим отпуском Pxhere

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Российская премьер-лига (РПЛ) привлекает бразильских спортсменов хорошим отпуском. Такое мнение выразил ассистент главного тренера «Зенита» Вильям Артур де Оливейра в беседе на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Он пояснил, что в РПЛ предоставляют отпуск, который длится минимум месяц и выпадает на зиму. Бразильские футболисты часто обращают внимание на это при заключении контракта.

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«Для бразильцев очень важно быть в конце года рядом с семьей из‑за празднования Рождества и Нового года», — пояснил ассистент тренера.

Также в России бразильские футболисты получают все условия для комфортной жизни и работы. Здесь хорошая структура чемпионата, просторные стадионы и активные болельщики. Кроме того, бразильцы могут заработать в РПЛ немалые деньги.

За «Зенит» в прошлом сезоне играли семь бразильцев. В феврале двое из них, Клаудиньо и Малком, получили российские паспорта. Малком выступает за петербургский клуб с 2019 года. В сезоне чемпионата России — 2022/2023 он стал лучшим бомбардиром национального первенства.