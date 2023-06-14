Спорт 14 июня 2023, 20:58 Тренер «Зенита» Оливейра высказался об уходе Дзюбы из команды Тренер «Зенита» Оливейра заявил, что уход Дзюбы положительно сказался на команде

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Нападающий Артем Дзюба покинул «Зенит». Ассистент Сергея Семака Виллиам де Оливейра рассказал, как такое изменение сказалось на команде. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на новый выпуск «СБГ Шоу».

По словам специалиста, уход спортсмена положительно сказался на атмосфере в команде. Многие игроки стали чувствовать себя более раскрепощенно.

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«Они все стали больше шутить, а раньше был только один человек, который шутил больше остальных. А то, что раздевалка стала более спокойной и сильной — это факт», — заявил Оливейра.