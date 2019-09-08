Тренер «Зенита» назвал Кокорина одним их лучших футболистов

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал Александра Кокорина, осужденного за драки, одним из лучших игроков в России. Он заявил, что ждет скорейшего возвращения Кокорина в «Зенит».

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«Моя позиция остается прежней — я бы очень хотел возвращения Саши. У него нет контракта на данный момент, и ему выбирать, но я как тренер, конечно, жду не первый год его появления», — приводит слова тренера сайт «Зенита».

Семак добавил, что он считает Александра Кокорина одним из лучших российских футболистов. По его словам, любой тренер мечтает иметь такого игрока в команде.

Напомним, что 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Решение по УДО вступит в силу 17 сентября.

В октябре прошлого года спортсменов задержали по обвинению в хулиганстве и побоях за участие в ряде драк в Москве. Мамаева приговорили к году и пяти месяцам тюремного заключения, а Кокорина — к одному году и шести месяцам.