Тренер высказался о лишении Джоковича австралийской визы

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон обсудил с изданием Lenta.ru сообщение о том, что первую ракетку мира Новака Джоковича лишили австралийской визы.

«Я всю жизнь занимаюсь теннисом, в том числе организацией турниров, но в этой ситуации ничего не понимаю. Даже знакомые юристы не могут мне объяснить, что происходит. Суд принял решение, что Джокович ничего не нарушил, теперь эта возня начинается заново», — цитирует Камельзона портал News.ru.

Он предположил, что в этой ситуацию все решают чиновничьи амбиции австралийских политиков. По его словам, они рубят сук, на котором сидят. Камельзон счел безобразием происходящее и признался, что на месте Джоковича уехал бы из Австралии сразу после первого «заточения» в гостинице.